Макс Ферстаппен на пороге элитного «Клуба 50»

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За всю историю Формулы 1 было только четыре гонщика, кому удалось выиграть 50 и более Гран При, и первым членом этого элитного клуба стал Ален Прост.

Четырёхкратный чемпион мира за время довольно долгой карьеры одержал 51 победу, а свою 50-ю гонку выиграл в 1993-м, когда ему было уже 38 лет. Поэтому днём открытия «Клуба 50» можно считать 11 июля того года, последнего в карьере Проста в Формуле 1: он тогда поднялся на вершину подиума в Сильверстоуне, и это был его 192-й Гран При.

Рядом с ним на подиуме в тот день стоял молодой Михаэль Шумахер, на счету которого тогда была только одна победа, но рубежа в 50 выигранных Гран При он достиг намного быстрее Проста – ему на это понадобилось 154 гонки. Свою 50-ю победу будущий семикратный чемпион мира одержал 1 июля 2001 года на Гран При Франции, и было ему тогда 32 года.

Разумеется, двумя следующими героями Формулы 1, вошедшими в этот клуб, стали Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.

Льюису исполнился 31 год, когда в 2016-м в Остине он провёл 185-й Гран При, увенчавшийся его 50-й победой. А теперь на счету гонщика Mercedes уже 103 победы, и это, конечно, фантастический рекорд.

Себастьян Феттель был в этом же возрасте, когда провёл 205-ю гонку, и та победа в Канаде летом 2018 года стала 50-й в его карьере.

Но Макс Ферстаппен станет пятым и самым молодым членом «Клуба 50», ведь меньше месяца назад он отпраздновал свой 26-й день рождения. Победа в Катаре была 49-м подобным достижением в его карьере, за которую он провёл 180 гонок, а в 50-й раз подняться на вершину подиума он может уже в следующее воскресенье в Остине. Кстати, именно он выигрывал Гран При США в два предыдущих года.

Причём скорее всего в «Клубе 50» очень надолго останутся только пять гонщиков. Хотя среди участников чемпионата 2023 года, конечно, есть очень перспективные парни, но у Шарля Леклера пока только 5 побед, у Карлоса Сайнса – две, у Джорджа Расселла – одна.

Безусловно, Ландо Норрис и Оскар Пиастри (уже побеждавший в спринте) собираются ещё долго выступать в Формуле 1, но что-то подсказывает, что у McLaren не будет таких машин, какая сейчас в распоряжении Ферстаппена. То же самое относится и к гонщикам других команд.

А Ферстаппену его RB19 позволяет побеждать на любых трассах и в любых условиях, но дело тут не только в техническом аспекте: как считают весьма авторитетные эксперты, у голландского гонщика Red Bull Racing вообще нет слабостей.