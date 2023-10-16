Названа дата выхода документального сериала о Brawn GP

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Стриминговый сервис Disney+ объявил дату выхода 4-серийного документального фильма о команде Brawn GP, которая в 2009 году выиграла Кубок конструкторов, а её гонщик Дженсон Баттон стал чемпионом мира.

Сериал Brawn: The Impossible Formula 1 Story выйдет на стримингах Disney+ (в странах присутствия сервиса) и Hulu (в США) 15 ноября. Рассказчиком истории команды и перипетий борьбы за титул с Red Bull Racing выступил голливудский актёр и большой поклонник Формулы 1 Киану Ривз.

В сериале заявлено участие Росса Брауна и Дженсона Баттона, поэтому вполне можно ожидать, что они расскажут ранее неизвестные широкой публике подробности о своём чемпионском сезоне.