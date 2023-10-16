Пол Стоддарт верит в проект Andretti Cadillac

12

Пол Стоддарт, бывший владелец команды Minardi, в 2005 году продавший её Red Bull, верит в проект Andretti Cadillac и считает, что американской команде, когда и если она дебютирует в Формуле 1, не грозит участь аутсайдера.

Заявка на участие в чемпионате мира, поданная компанией Майкла Андретти, прошла детальный аудит на уровне FIA и на следующем этапе этой долгой процедуры должна получить одобрение FOM и традиционных команд чемпионата. При этом большинство из них относятся к такой перспективе как минимум прохладно, а в Williams, например, настроены категорически против, и подобное отношение прежде всего объясняется нежеланием делить «финансовый пирог» на 11 вместо десяти частей.

Кроме того, есть печальный опыт многих других проектов, которые надолго в Формуле 1 не задержались, и только команда Haas F1, дебютировавшая в 2016 году, по-прежнему выходит на старт, хотя особых успехов не добилась.

«На собственном опыте, полученном в своё время, я знаю, насколько сложно прийти в чемпионат и выжить, – поделился Стоддарт в интервью RacingNews365. – Я могу понять, почему другие команды не хотят, чтобы в чемпионате появилась Andretti, хотя это первоклассная компания.

Ей предстоит по-настоящему бороться за право прийти в Формулу 1. Сейчас все команды работают вполне рентабельно, поэтому они так ожесточённо сопротивляются приходу ещё одной, и Андретти будет непросто.

Но если всё-таки в чемпионат при поддержке концерна General Motors придёт Andretti, это принесёт большую пользу спорту, потому что они не останутся на последних местах, они будут стремиться показывать результаты.

В этой ситуации есть много аспектов, на которые нужно обратить внимание: для 11-й команды надо найти достаточное пространство, а также надо сделать так, чтобы её появление стало выгодным и для чемпионата, и для всех существующих команд».