В Haas представили раскраску машины для этапа в Остине

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На прошлой неделе в Haas представили раскраску комбинезонов Нико Хюлкенберга и Кевина Магнуссена для домашнего этапа команды в Остине.

Сегодня пресс-служба Haas опубликовала несколько рендеров с раскраской машины для Гран При США. Принципиально цветовая схема VF-23 не изменилась, однако на боковых понтонах появилось стилизованное изображение флага США, а на передних и задних актикрыльях размещены синие и красные звёзды – один из символов Техаса.

Специальную раскраску комбинезонов и машин в Haas планируют использовать и на третьем в сезоне этапа в США – на Гран При Лас-Вегаса во второй половине ноября.