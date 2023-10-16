Видео: Экскурсия по трассе Гран При Лас-Вегаса

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В этом году в календаре чемпионата появилась новая гонка, Гран При Лас-Вегаса, и этой премьеры многие ждут с большим интересом. Что вполне объяснимо: и сам этот город с его специфической славой обладает особой притягательностью, и трасса там должна выглядеть весьма живописно, поскольку гонка будет проходить в тёмное время суток при искусственном освещении.

Впервые корпорация Liberty Media выступает в роли промоутера и организатора Гран При, инвестируя огромные средства в строительство городской трассы, и о том, как оно идёт, рассказал австралийский фотограф Ким Иллман, на днях там побывавший.

Он снял 10-минутный видеоролик, и это что-то вроде экскурсии по трассе, которая начинается от комплекса боксов. Здание уже построено, но продолжаются работы на прилегающей к нему территории.

Не закончены они и на другом важном объекте инфраструктуры автодрома: «Паддок-клуб», по словам Иллмана, впечатляет своим масштабом, ведь это Лас-Вегас!

На территории паддока идёт монтаж длинного ряда помещений, где будут располагаться команды и их гости – всё это, как и полагается, находится напротив боксов. Кстати, гаражи команд – самые просторные по сравнению с аналогичными сооружениями на других автодромах.

Следующие кадры Иллман снял в гостевой зоне, которая находится на верхних этажах пит-билдинга. Там тоже всё выглядит довольно роскошно, и автор видео напомнил, что цена билета, дающего право провести уик-энд не на трибунах, а в более комфортных условиях, превышает $10 тысяч.

Но этот комплекс – единственное стационарное здание на трассе, а всё остальное – временные сооружения, которые возводятся перед гонкой, а затем будут демонтированы.

Мы можем получить и первое представление о конфигурации гоночного кольца, вдоль которого продолжается монтаж трибун. Значительная часть трассы проходит по улицам и дорогам этих районов города, причём у некоторых была весьма сомнительная репутация, но местные жители считают, что благодаря приходу Формулы 1 обстановка должна улучшиться.

Ким обратил внимание, что фермы, на которых смонтированы сотни прожекторов системы освещения, находятся лишь с одной стороны трассы, но, по расчётам, этого должно хватить, чтобы всё было хорошо видно, а телевизионная картинка получилась нужного качества.

Трасса местами довольно узкая: на выходе из 5-го поворота её ширина всего 12 метров, а на других участках не превышает 15 метров.

С трибун, расположенных в районе 6-го и 7-го поворотов, открывается отличный вид на знаменитую достопримечательность Лас-Вегаса – Sphere, самый большой в мире сферический экран, состоящий из 1,2 млн. светодиодов, сооружение которого обошлось более чем в $2 миллиарда. Но, по словам Кима, он видел, как это выглядит вечером, и ему показалось, что в темноте всё это светится слишком ярко, т.е. может мешать следить за событиями, происходящими собственно на трассе.

Одним из наиболее впечатляющих её участков обещает быть длинная прямая, проложенная по бульвару Лас-Вегас, и скорости там будут очень высокие, 300 км/ч и выше. В том числе машины будут проноситься мимо знаменитого казино Caesars Palace.

В этом районе расположены многочисленные отели очень высокого уровня, и оказывается, в них пока ещё есть свободные номера на дни гоночного уик-энда, что в том числе объясняется заоблачными ценами. Например, четыре ночи в гостинице Paris в двухместном номере обойдутся примерно 1700 долларов США – в видео цена названа в австралийской валюте.

Пока на разных участках трассы продолжаются дорожные работы – к неудовольствию местных жителей. Но если Гран При Лас-Вегаса во всех смыслах пройдёт ярко, на что, разумеется, надеются организаторы, то это отчасти станет оправданием перенесённых временных неудобств.

Ближе к концу 10-минутного видео его автор задался вопросом, в какой мере оправдано очень позднее время некоторых сессий ноябрьского уик-энда в Лас-Вегасе, неудобное для американской аудитории. Например, квалификация по Нью-Йоркскому времени стартует в 3 часа в ночь с пятницы на субботу. Впрочем, в Европе будет уже утро.