Чжоу: Наша задача – бороться за места в призовой десятке

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Alfa Romeo отправляется за океан с хорошими ожиданиями, ведь на предыдущем этапе в Катаре оба гонщика команды финишировали в призовой десятке, что позволило ей опередить Haas в Кубке конструкторов и сократить отставание от Williams. Разумеется, это только усиливает стремление Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу вновь заработать очки.

Первая гонка серии из трёх этапов подряд пройдёт на автодроме в Остине, а это столица Техаса, одного из самых «ковбойских» штатов Америки, поэтому команда пообещала, что в паддоке все увидят Валттери и Гуаньюя в традиционных широкополых «стетсонах», также именуемых «шляпами в 10 галлонов», и кожаных ковбойских сапогах.

Впрочем, вряд ли это повлияет на скорость, в отличие от очередных технических новинок, которые Alfa Romeo собирается представить в этот уик-энд.

Валттери Боттас: «Здорово, что в Катаре мы вернулись в призовую десятку и вновь заработали очки, тем более если вспомнить, что это была за гонка. Но для всей нашей команды это было важное достижение – и для гоночной бригады Alfa Romeo, и для всех, кто трудится на базе в Хинвиле.

Мы готовы сражаться до самого последнего круга, стараясь улучшить наше положение в обоих зачётах чемпионата.

Мне очень нравится бывать с Штатах, в течение года я довольно часто сюда прилетаю и с нетерпением жду предстоящего уик-энда. Выступать в Остине всегда интересно и весело, мне нравится эта трасса, и в 2019 году я выиграл поул на этом автодроме.

Кроме того, у нас вновь будут двойные шансы заработать очки, ведь в США, как и в Катаре, в программу уик-энда входит спринт. Мы знаем, что именно сработало на предыдущем этапе, и понимаем, как надо действовать, чтобы сразу с максимальной эффективностью приступить к работе.

Мы также знаем, что у нашей машины есть потенциал, и новинки, которые мы представили в прошлом месяце, дают позитивный эффект. В этот уик-энд мы получим очередные обновления, и я уверен, что сможем сохранить набранный темп и вновь заработать очки».

Гуаньюй Чжоу: «Очки, заработанные в Катаре, придали нам уверенности, и, конечно, только разожгли жажду развить этот успех. Перед нами стоит цель занять 7-е место в Кубке конструкторов, до которого остаётся всего несколько очков, и мы готовы за это побороться.

Гонка в Катаре была для нас по-настоящему удачной, мы применили правильную тактику, хорошо работали с резиной и слаженно проводили пит-стопы. Мы смогли показать хороший результат именно тогда, когда это было важнее всего, и теперь надо вновь на это нацелиться.

В прошлом году мне понравилось гоняться в Остине, и я уже предвкушаю уик-энд на COTA. В Техасе всё масштабное, в том числе этот Гран При проходит с размахом: энтузиазм болельщиков на трибунах мало с чем сравнится. Наша задача – устроить для них хорошее шоу и побороться за места в призовой десятке».