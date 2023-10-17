Доменикали: С Pirelli ищем решение по снижению веса

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В Формуле 1 и FIA работают над тем, чтобы вес машин следующего поколения, переход на который запланирован на 2026 год, стал существенно меньше. Сейчас машины такие тяжёлые и из-за веса гибридных силовых установок, и из-за перехода на 18-дюймовые диски и шины, произошедшего пару лет назад, но есть и немало прочих факторов.

Но производители двигателей уже занимаются разработкой новых силовых установок, в которых гибридная часть должна стать более эффективной и мощной, и предполагается, что примерно 50% от общей мощности будет вырабатываться мотор-генератором MGU-K. При этом такого сложного узла, как мотор-генератор MGU-H, в них уже не будет.

Окончательная редакция технического регламента пока не готова, однако известно, что именно снижение общего веса машин является одной из главных задач, решить которую стремятся законодатели Формулы 1.

Такими тяжёлыми, как сейчас, машины чемпионата мира ещё никогда не были – в этом году их вес определён на уровне 796 кг, но через пару лет они должны остаться в прошлом.

«Разумеется, сейчас идёт очень важная дискуссия на эту тему, – приводит Speedcafe слова Стефано Доменикали, исполнительного директора и президента Формулы 1. – Ведущая роль в этом принадлежит FIA, ведь именно федерация отвечает за составление технического регламента. Мы в курсе, что готовится множество нововведений, и есть множество задач, которые предстоит решить.

Безусловно, одна из них связана с весом машин, и мы этим занимаемся, в том числе совместно с компанией Pirelli ищем решение, которое поможет его снизить.

Это очень важный, но не единственный фактор, есть и другие аспекты, над которыми работают в FIA, определяя конфигурацию будущей машины. Все они имеют своё значение, поэтому мы, объединив усилия, стараемся добиться правильного результата, что позволит создать максимально эффективную машину.

Федерация всё это координирует, чтобы к концу весны следующего года у нас был окончательно сформулированный регламент. Впереди месяцы интенсивной работы, в которой все мы принимаем участие, чтобы машины нового поколения были как можно более быстрыми, безопасными и эффективными, а гонки с их участием проходили максимально интересно».