Ferrari и McLaren поздравили Кими Райкконена с 44-летием

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Сегодня Кими Райкконен отмечает свой 44-й день рождения и вместе с семьёй справляет его в Милане. Его супруга, мама их троих детей, поделилась в социальных сетях романтической фотографией, поздравив Кими и назвав его «любовью всей жизни».

Но финского гонщика по-своему любят поклонники автоспорта во всем мире, хотя чемпион 2007 года завершил карьеру в Формуле 1 почти два года назад. Помнят его и в тех командах, за которые он выступал и на чьих машинах выигрывал гонки – всего на его счету 21 победа.

Например, в McLaren, поздравляя Райкконена с днём рождения, извлекли из архивов старую фотографию, на которой он запечатлён в кокпите гоночной машины, полностью сделанной… из льда! Ведь Iceman, т.е. «ледяной человек» – знаменитое прозвище Кими, и оно ему подходило настолько, что было написано не только на его гоночных шлемах, но у финна была даже такая татуировка.

«Поздравляем The Iceman, легенду автоспорта и бывшего гонщика McLaren Кими Райкконена – ему сегодня исполняется 44 года!» – таким был комментарий к этому историческому снимку.

Конечно, не осталась в стороне и Скудерия, опубликовав плакат, посвящённый гонщику, который по-прежнему остаётся последним, кому удалось выиграть чемпионский титул за рулём машины Ferrari.

Разумеется, редакция F1News.ru присоединяется ко всем поздравлениям!