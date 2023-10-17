Формула E: В McLaren представили новую раскраску машин

McLaren Formula E Team готовится к очередному чемпионату по гонкам на электромобилях и сегодня представила обновлённую раскраску своих машин.

По традиции она выдержана преимущественно в оранжево-чёрной гамме, характерной для всех команд McLaren Racing.

Иан Джеймс, управляющий директор McLaren Electric Racing и руководитель команды: «Мы готовимся к нашему второму сезону в Формуле E, стараясь применить весь опыт, полученный нами по ходу предыдущего чемпионата. Наша команда постоянно развивается, и обновлённая раскраски – лишь один из признаков этого процесса.

Мне хочется поскорее увидеть нашу машину, по-новому оформленную, на всех тех замечательных трассах, где нам предстоит выступать в следующем году».

В своём дебютном сезоне в Формуле E команда McLaren заняла 8-е место, в том числе её гонщики дважды стартовали с поула, а в Саудовской Аравии Джейк Хьюз поднялся на подиум. В следующем году у него сменится напарник – место Рене Раста занял Сэм Бёрд.

Активная фаза подготовки к новому сезону начнётся уже совсем скоро: 23 октября в Валенсии стартуют официальные тесты Формулы E, а первый этап чемпионата 2024 года пройдёт в Мехико 13 января.