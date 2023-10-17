Марио Изола: В Остине достаточно ухабистый асфальт

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На Гран При США в Остин компания Pirelli привезёт «среднюю» тройку составов – С2, С3 и С4. Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола рассказал об особенностях этапа на трассе COTA с точки зрения шинников.

Марио Изола: «Этап в Остине открывает серию из четырёх Гран При, три из которых пройдут подряд, в Америке. Всё начинается с Гран При США – у этой страны богатые гоночные традиции, но Формула 1 стала набирать популярность всего несколько лет назад благодаря различным инициативам Liberty Media.

Трасса COTA принимает Гран При США с 2012 года за одним исключением – в 2020-м этап был отменён из-за пандемии Covid-19. Я бы описал COTA, как полноценную гоночную трассу, на которой машины необходимо настраивать на среднюю и высокую прижимную силу.

Первый поворот, левый, расположен на вершине 22-метрового холма, на который гонщики поднимаются всего за 200 метров. Эта особенность делает старт особенно интересным, поскольку гонщики выбирают различные траектории. После следует плавный сектор, состоящий из среднескоростных и быстрых поворотов, который заканчивается шпилькой 11-го поворота. Затем следует длинная прямая, которая ведёт к финальной части трассы, для которой характерны 90-градусные медленные повороты.

На шины в основном действуют боковые нагрузки, которые равномерно распределяются на передние и задние колёса. На трассе нет какого-то одного специфичного поворота, в котором на резину действуют особые нагрузки. Важно, чтобы машина обеспечивала эффективный разгон на выходе из медленных поворотов.

Асфальт трассы достаточно ухабистый, несмотря на частичную замену, проведенную в прошлом году. Это может привести к незначительному скольжению шин, что является потенциальной причиной перегрева. Деградация шин в Остине, в основном, термическая, в то время как гранулирование резины – довольно редкое явление.

Гонка всегда проходит осенью, поэтому погода может быть довольно переменчивой за короткое время. Нередко на этом этапе солнечные и дождливые дни сменяют друг друга с довольно большим разбросом температуры.

В этом году в Остине уик-энд впервые пройдёт в формате со спринтом. Это ещё одна возможность для болельщиков, которые всё с большим энтузиазмом следят за современной Формулой 1, получить удовольствие от захватывающих событий».