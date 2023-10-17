Слухи: В Red Bull поставили ультиматум Пересу

20

У Серхио Переса есть контракт с Red Bull Racing на 2024 год, но, по слухам, мексиканский гонщик может лишиться места в команде.

Бразильское издание Globo Esporte со ссылкой на свои источники сообщает, что в чемпионской команде поставили ультиматум мексиканскому гонщику. Якобы, чтобы остаться напарником Макса Ферстаппена в 2024-м, Перес должен завершить этот сезон на втором месте в личном зачёте.

Если Серхио уступит второе место, то в следующем сезоне в составе Red Bull Racing его заменит Даниэль Риккардо. В таком случае освободившееся место в AlphaTauri займёт Лиам Лоусон.

За пять этапов до конца сезона Серхио Перес опережает Льюиса Хэмилтона на 30 очков в борьбе за второе место в личном зачёте.