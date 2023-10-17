Звёзды Формулы 1 выступят в турнире Netflix по гольфу

Компания Netflix, создавшая теперь уже знаменитый на весь мир документальный сериал Drive to Survive о Формуле 1, решила впервые попробовать себя в качестве организатора спортивных соревнований.

14 ноября в Лас-Вегасе пройдёт турнир по гольфу The Netflix Cup, в котором примут участие как профессиональные гольфисты, так и гонщики Формулы 1, которые в той или иной степени преуспели в этом виде спорта.

Турнир пройдёт в элитном клубе Wynn Golf Club на поле с 18-ю лунками и будет в прямом эфире показан на стриминговом сервисе Netlix.

Формулу 1 на нём представляют Алекс Элбон, Пьер Гасли, Ландо Норрис и Карлос Сайнс, и каждый из них будет играть в паре с профессионалом уровня PGA Tour. Это американцы Рики Фаулер, Макс Хоума, Колин Морикава и Джастин Томас.

В первом туре сразятся все четыре пары, затем две лучших выйдут в финал. Эти соревнования пройдут перед Гран При Лас-Вегаса, и таким образом в Netflix хотят привлечь внимание к новому документальному сериалу Full Swing, посвящённому гольфу, поскольку сейчас в производстве находится его второй сезон.

«Продолжающийся успех сериала Drive to Survive сыграл важную роль в популяризации Формулы 1 в США, что в итоге и привело к появлению в календаре чемпионата мира третьей американской гонки, – прокомментировала Эмили Прэйзер, коммерческий вице-президент Las Vegas Grand Prix. – И нам вполне подходит, что мы начнём наш дебютный гоночный уик-энд с весёлых соревнований, которые могут привлечь внимание как гоночных болельщиков, так и поклонников гольфа во всём мире».