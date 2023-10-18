Андреа Стелла берёт пример с Ferrari времён Шумахера

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Андреа Стелла, который сейчас руководит командой McLaren, в 2000 году присоединился к Ferrari в качестве инженера и тесно работал с людьми, которые привели Скудерию к успехам первой половины нулевых – с Михаэлем Шумахером, Жаном Тодтом, Россом Брауном, Рори Бёрном и другими.

В свежем выпуске подскаста Beyond the Grid Андреа Стелла рассказал, что во многом успехи Ferrari тех лет были связаны с тем, что ведущие специалисты команды много лет оставались на своих должностях. Стелла считает, что и сегодня преемственность является важным составляющим успеха, поэтому он стремится воссоздать в McLaren подход, которого более двадцати лет назад придерживались в Ferrari.

Андера Стелла: «Опыт и профессионализм людей, работавших в Ferrari, были экстраординарными. Некоторые из них соглашались оставаться на своих должностях, хотя были готовы сделать шаг или два вперёд и занять более высокие позиции, перейдя в другие команды. Однако они соглашались оставаться, поскольку это было необходимо для создания, вероятно, самой сильной команды в истории Формулы 1.

В Ferrari добились преемственности и строили команду кирпичик за кирпичиком. Думаю, именно этого нам не хватило в годы выступлений Фернандо Алонсо. Преемственность и опыт сотрудников – одни из составляющих сценария успеха.

Мы определённо хотим, чтобы у McLaren тоже были опытные сотрудники. Мы хотим бороться с Red Bull, Mercedes и Ferrari. Это сама по себе сложная миссия, и мы должны быть к ней хорошо подготовлены.

Именно поэтому мы рады, что к нам присоединятся Давид Санчес и Роб Маршалл. У них есть опыт и видение того, какими должны быть машины нынешнего поколения и машины 2026 года».