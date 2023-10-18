Боттас в январе организует велогонку в Австралии

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У Валттери Боттаса весьма богатый опыт проведения триатлонов в своей родной Финляндии, а в прошлом году он организовал там велогонку FNLD GRVL. Но теперь финский пилот Alfa Romeo намерен расширить географию таких соревнований и объявил о том, что следующую гонку из серии GRVL проведёт в Австралии.

Она пройдёт 18-20 января в окрестностях города Аделаида в основном по грунтовым дорогам долины Макларен, одного из главных винодельческих регионов Австралии.

Боттас и его подруга, профессиональная австралийская велосипедистка Тиффани Кромвелл, являются совладельцами международной серии GRVL, и предстоящие соревнования получили название RADL GRVL.

«В последние годы поездки на велосипеде вокруг Аделаиды по долине Макларен доставляют мне большое удовольствие и остаются в памяти, – сообщил Боттас на своих страницах в социальных сетях. – И как только появилась возможность провести велогонку в тех краях, я сразу за неё ухватился.

В прошлом июне я впервые провёл гравийную велогонку FNLD GRVL в Финляндии, в районе моего родного города Лахти, а сейчас я рад, что такие же соревнования пройдут на юге Австралии на родине Тиффани.

Готовы к новому этапу серии GRVL? Он пройдёт в Аделаиде 18-20 января! Нас ждут три насыщенных дня и 130-километровая гонка по долине Макларен, винодельческому региону, при этом призовой фонд составит 10 тысяч австралийских долларов. Лично я планирую купить несколько бутылок местного шираза!»

Число участников гонки ограничено, их будет всего 250 человек, и регистрация желающих начнётся 25 октября.

Кстати, Валттери не случайно упомянул знаменитый австралийский шираз: в сентябре мы рассказывали, что он представил свой бренд такого вина, названный финским словом Ihana, что значит «прекрасный, восхитительный».

И предстоящую велогонку он прорекламировал довольно оригинальным способом, выпустив занятный видеролик, который начинается с того, что Валттери звонит Тиффани и жалуется на серьёзную проблему: заканчиваются запасы австралийского шираза. А когда подруга обещает по пути с тренировки заехать в винную лавку, Боттас поясняет, что это не тот случай, потому что он хочет настоящего, «родного» шираза с юга Австралии.

И дальше следует предложение провести велогонку в долине Макларен. Кстати, концовка ролика тоже забавная, рекомендуем полюбопытствовать – не пожалеете.