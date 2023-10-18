Даниэль Риккардо вернётся за руль в Остине

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Даниэль Риккардо примет участие в предстоящем Гран При США. До сегодняшнего дня в AlphaTauri не делали заявлений, кто будет напарником Юки Цуноды в Остине, но теперь официальный представитель команды подтвердил BBC Sport, что австралийский гонщик сядет за руль в предстоящий гоночный уик-энд.

На прошлых выходных Даниэль Риккардо впервые после полученной травмы пилотировал машину Формулы 1 во время демонстрационных заездов Red Bull Racing в Нэшвилле. В конце дня гонщик AlphaTauri так комментировал своё состояние: «Сессия на симуляторе прошла хорошо, а за рулём с рукой всё было в порядке.

Все знают, как я люблю Остин, поэтому ни за что на свете не пропущу этот этап. Увидимся в Остине».