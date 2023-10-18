Ферстаппен: В Остине много наших болельщиков

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В Red Bull Racing с оптимизмом ждут американский этап…

Макс Ферстаппен: «Впереди Гран При с субботним спринтом, где всегда непросто найти оптимальный баланс за одну тренировку. Судя по прогнозу, погода вновь будет жаркой, так что нас ждёт ещё один сложный этап.

У нашей команды много приятных воспоминаний, связанных с этим местом. Это этап с уникальной атмосферой, в Остине много наших болельщиков, они вновь приедут нас поддержать. С нетерпением жду возможности увидеть раскраску машины, придуманную нашими болельщиками. Это должно быть круто!»

Серхио Перес: «Для меня этапы в Остине и Мехико – две самые любимые гонки в году, на этих трассах я чувствую невероятную поддержку. Пусть её не слышно в кокпите на трассе, но я отлично её чувствую.

Я знаю, что в Остине должен вернуться к своим лучшим результатам. На прошлой неделе я работал на нашей базе в Милтон-Кинс, чтобы максимально хорошо подготовиться к предстоящим этапам. Мы провели несколько полезных брифингов, я общался со своими инженерами, чтобы убедиться, что мы знаем, где действовали правильно, а где нужно прибавить».