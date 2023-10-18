Формула 3: Дино Беганович продолжит выступать за Prema

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Команда Prema, выступающая в Формуле 3, объявила о продлении контракта с Дино Бегановичем на 2024 год.

В 2023-м шведский гонщик, слушатель Академии Ferrari, провёл дебютный сезон в Формуле 3, четыре раза поднялся на подиум и занял шестое место в личном зачёте.

Дино Беганович: «Я очень рад подтвердить, что проведу ещё один сезон вместе с командой Prema в Формуле 3. Я рад остаться в команде – нас ждёт уже пятый совместный сезон. Не могу дождаться продолжения работы, которая началась ещё в Формуле 4.

Мы ставим перед собой чёткие и высокие цели, но они все достижимы. Мы продолжим концентрироваться на тестах, чтобы как можно лучше подготовиться к первой гонке следующего сезона».