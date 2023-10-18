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Перед началом уик-энда в Остине руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр говорил о задачах на уик-энд…

Фредерик Вассёр: «Впереди сложная серия из трёх Гран При подряд, которая фактически включает пять гонок за три уик-энда, поскольку в ней есть два спринта. Все сотрудники команды, включая гонщиков, должны быть в отличной форме, чтобы максимально использовать все шансы.

Мы приезжаем в Остин после гонки, в которой дорого заплатили за проблемы с надежностью машины Карлоса, из-за чего на решетке была только одна SF-23. С тех пор мы упорно работали над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Мы должны вернуться к тому уровню, который продемонстрировали в Сингапуре и Японии – только так мы можем ждать максимальной отдачи от Шарля и Карлоса».