Хэмилтон и Ферстаппен – в 10-ке самых востребованных

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Агентство SportsPro Media составило рейтинг самых востребованных спортсменов с точки зрения бизнеса, самых популярных у партнёров и спонсоров. В первую десятку попали два гонщика Формулы 1 – Льюис Хэмилтон занял восьмое место, а Макс Ферстаппен – десятое.

На первом месте в этом рейтинге футболист Лионель Месси, за ним баскетболист Леброн Джеймс и нападающая женской сборной США по футболу Алекс Морган.

Пилот McLaren Ландо Норрис занял 25-е место, Шарль Леклер из Ferrari – 28-е.