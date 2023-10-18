Кристиан Хорнер: У Марко остаётся важная роль в команде

Накануне мы приводили слова консультанта Red Bull по автоспорту Хельмута Марко, который опроверг слухи, что Кристиан Хорнер пытается вытеснить его из команды. Позднее сам руководитель Red Bull Racing прокомментировал ситуацию и подтвердил, что готов продолжать работать с Марко столько, сколько сам австрийский специалист захочет оставаться в команде.

Кристиан Хорнер: «У нас с Хельмутом всегда были прочные и открытые отношения. Разумеется, есть вопросы, по которым мы с ним расходимся время от времени, но я считаю это нормальным.

Мы регулярно обсуждаем все аспекты. Для Хельмута ситуация немного изменилась после смерти его друга и коллеги Дитриха Матешица, но у него по-прежнему важная роль в команде, и ни у меня, ни у кого-либо ещё в команде нет стремления или желания, чтобы его роль изменилась.

В свои 80 лет он по-прежнему очень бодр, и пока он хочет продолжать, я не вижу причин менять наш подход к работе.

С момента прихода в Формулу 1 бизнес сильно изменился, и наши роли тоже эволюционировали. Я продолжаю руководить командой на ежедневной основе, но ключевые решения, такие как выбор гонщиков или стратегии развития, мы принимаем сообща. Наше партнёрство с Хельмутом работает уже много лет, и у каждого своя роль и функции».