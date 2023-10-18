Лиам Лоусон: Если честно, мне ничего не гарантировано

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По словам Лиама Лоусона, у него уже появилось предчувствие, что с мечтой о Формуле 1 придётся распрощаться, но его услуги оказались востребованными, когда в дни гоночного уик-энда в Нидерландах Даниэль Риккардо получил травму.

Лоусон выполняет обязанности резервного пилота Red Bull и занял место австралийца за рулём машины AlphaTauri, очень неплохо проявив себя в тех нескольких гонках, которые успел провести. Самое главное, он заработал очки в Сингапуре, а ведь этот Гран При считается одним из наиболее сложных этапов сезона.

Тем не менее, Риккардо и Юки Цунода продолжат выступать за AlphaTauri и в следующем году, а Лиам останется резервистом обеих команд Red Bull. При этом Кристиан Хорнер пообещал, что перспективный новозеландец обязательно будет в списке кандидатов на 2025 год.

«Разговоров всегда очень много. Но вне зависимости от того, насколько они позитивные, и оттого, что люди вообще говорят, лично я буду удовлетворён только тогда, когда у меня в руках будет подписанный контракт, – рассказал Лиам в интервью новозеландскому агентству SEN. – А его у меня пока нет.

Но надо смотреть на всё это вот под каким углом: понимаете, всего два месяца назад меня не считали серьёзным кандидатом в Формулу 1. Если честно, у меня даже появилось ощущение, что это уже начинает ускользать. Полагаю, сейчас представившийся мне шанс здорово помог, и как минимум появились перспективы на будущее.

Но пока, если честно, мне ничего не гарантировано. В следующем году я останусь резервным гонщиком, вот и всё».

Лиам будет в этом качестве в паддоке Остина, но затем отправится в Японию, где в последний уик-энд октября пройдёт финал серии Super Formula. Лоусон занимает второе место в личном зачёте, и у него есть реальная возможность побороться за титул.

«Надеюсь, я смогу в чём-то использовать опыт, полученный в Формуле 1, – рассказал 21-летний гонщик. – Конечно, хорошо и то, что недавно я выступал в Сузуке, но для моих японских соперников эта трасса – словно дом родной, и они там гоняются с юных лет.

Поэтому не сомневаюсь, что мне придётся очень непросто. Предвижу, что мне предстоит вновь адаптироваться к машине Super Formula, ведь все последние месяцы вся моя жизнь была полностью посвящена Формуле 1…»