Тито Амато об особенностях трассы в Остине…

7

В интервью пресс-службе Ferrari инженер команды Тито Амато рассказал об особенностях трассы в Остине…

Вопрос: Тито, опишите особенности трассы в Остине?

Тито Амато: Конфигурация трассы включает разные виды поворотов, от медленных – 70-80 км/ч, до скоростных – около 270 км/ч. Прямых всего две, обе с зонами DRS, и главная из них довольно короткая – около 500 метров.

С точки зрения аэродинамической конфигурации, в Остине нужна средняя или высокая прижимная сила. Инженерам и гонщикам необходимо найти компромисс, который позволит быстро проходить как скоростные повороты на первом отрезке, так и медленные на последнем.

Особенно важна динамика разгона на выходе из медленных и среднескоростных поворотов при достаточной стабильности на скоростных участках.

Вопрос: Как формат уик-энда с субботним спринтом, включающий лишь одну тренировку, повлияет на график работы?

Тито Амато: Из-за того, что тренировка только одна, особое значение имеет предварительная подготовка, поскольку на трассе у вас просто нет времени для серьезных изменений в настройках.

Основное внимание в единственной тренировке мы уделим работе шин, особенно составов Medium и Soft, чтобы спланировать их использование в субботнем спринте и воскресном Гран При.