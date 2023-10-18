В Williams продолжат дорабатывать FW45 до конца сезона

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На прошлом этапе в Катаре команда Williams заработала два очка благодаря седьмому месту Алекс Элбона в спринте. Гран При США в Остине тоже пройдёт в формате со спринтом, и в британской команде надеются, что две гонки повысят их шансы заработать очки в предстоящий уик-энд.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «На трассе COTA интересное сочетание поворотов разных типов, перепад высот и прямые разной длины. Кроме того, участки трасс, на которых был обновлён асфальт в начале 2022 года, уже не новые, поэтому в первой тренировке мы можем увидеть несколько новых кочек.

Судя по всему, на протяжении всего уик-энда нас ждёт хорошая погода – высокая температура и умеренный ветер. Первая тренировка, квалификация перед спринтом и воскресная гонка пройдут в самое жаркое время, тогда как квалификация и спринт – ранним вечером.

Компания Pirelli привезёт на этап шины средней жёсткости. Одной из задач, которые предстоит решить в этот уик-энд, будет понимание того, как шины ведут себя на трассе по мере улучшения состояния асфальта и изменения температуры.

За последние несколько месяцев мы заняли хорошую позицию в чемпионате, но борьба очень плотная, и все команды, окружающие нас, способны заработать очки. Мы продолжим много работать, чтобы укрепить позицию в предстоящих гонках, поэтому намерены улучшать FW45 до конца сезона».

Алекс Элбон: «Я очень рад вернуться в Остин. Это один из лучших этапов сезона с точки зрения атмосферы на трассе, которую создают болельщики. По ощущениям, это ещё одна домашняя гонка для команды, и Логану будет приятно вновь вернуться на домашний этап.

Предстоит ещё один уик-энд в формате со спринтом, поэтому важно с самого начала уик-энда показывать хорошую скорость, имея в распоряжении всего одну тренировку. В любом случае, мне интересно участвовать в гонках на этой трассе, потому что она интересная и плавная».

Логан Сарджент: «Я рад вернуться на трассу и выступить перед своими болельщиками в этот уик-энд. Остин – один из моих любимых городов в мире. Трасса COTA – особенное место, ведь именно здесь в 2021 году было официально объявлено, что я стал гонщиком молодёжной программы Williams, а в прошлом году я дебютировал в первой тренировке. Выступление в гонке будет особенным.

В уик-энд в формате спринта мне поможет тот факт, что я уже знаю трассу. Надеюсь, мы успешно проведём гонку и порадуем болельщиков хорошим шоу».