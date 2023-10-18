Вольфф: Новое днище – этап подготовки к созданию W15

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В Mercedes готовятся к предстоящему Гран При США, в первую очередь обращая внимание на такую особенность автодрома в Остине, как очень неровное покрытие, что объясняется просадкой грунта. Причём эти кочки постепенно смещаются и год от года появляются в новых местах. И хотя хозяева техасской трассы регулярно предпринимают усилия по их сглаживанию, у команд и гонщиков остаются вопросы к качеству асфальтового покрытия.

Движение на трассе организовано против часовой стрелки, она требует настраивать машины на среднюю, ближе к высокой прижимную силу, и на ней весьма эффективно работают системы DRS. Ещё одна из особенностей американского кольца – многочисленные переключения передач: на одном круге гонщикам приходится делать это порядка 70 раз. Это третий показатель среди трасс чемпионата после Бахрейна и Баку.

Кроме того, в этом году Circuit of the Americas (COTA) впервые принимает этап, в программу которого входит субботний спринт.



Тото Вольфф, руководитель команды: «Сезон близится к завершению, и нас ждёт несколько очень насыщенных недель, которые начнутся с серии из трёх гонок подряд в США, Мексике и Бразилии.

Предыдущий этап в Катаре стал для нас примером упущенных возможностей. Никогда не хочется, чтобы ваши машины сталкивались на трассе. Расстраивает, что мы потеряли так много очков, тем более что машина была способна на хороший темп.

Но обнадёживает, что гонщики и команда правильно отреагировали на случившееся. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл понимают, что интересы команды – превыше всего, и у них совершенно нет намерений ставить их под угрозу. Я уверен, что все мы извлекли нужные уроки и теперь полностью сосредоточены на подготовке к Гран При США, где надо постараться выступить как можно лучше.

Гоночные уик-энды на COTA всегда проходят отлично, на автодроме прекрасная атмосфера, и в Остине устраивают Формуле 1 очень радушный приём. Среди современных трасс чемпионата эта считается одной из самых сложных, и гонщикам она по-настоящему нравится.

В Остине W14 получит модернизированные днище, и оно будет последней значительной новинкой, которую мы представим в этом сезоне. Надеемся, что она обеспечит небольшую прибавку в скорости, но важнее другое: это ещё один важный этап в процессе подготовки к созданию W15, шасси следующего года.

Борьба за 2-е место в Кубке конструкторов обостряется, и в последнее время соперничество стало ещё более напряжённым. Но мы продолжаем упорно трудиться и намерены заработать как можно больше очков, чтобы упрочить наше преимущество».