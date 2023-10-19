Берман продолжит выступать в Ф2 и в тренировках Ф1

На прошлой неделе участник Академии Ferrari Оливер Берман дебютировал за рулём Формулы 1, отработав день тестов на трассе Фьорано на Ferrari SF-21. В Остине руководитель Скудерии Фредерик Вассёр подтвердил, что в следующем сезоне британский гонщик продолжит выступать в Формуле 2 и проведёт несколько тренировок в Формуле 1.

Фредерик Вассёр: «В 2024-м Оливер продолжит выступать в Формуле 2. Сейчас переход из младших серий в Формулу 1 стал сложнее, поскольку мы больше не проводим тесты, а по ходу сезона увеличивается число этапов со спринтом и всего одной пятничной тренировкой.

Зимой в распоряжении команды всего три дня тестов, на которых молодому гонщику сложно адаптироваться к Формуле 1. Из-за этого дебютанты не всегда добиваются успеха. Оскар Пиастри отлично справляется с работой, но это связано с тем, что у него был целый год на подготовку, и за это время он освоился в машине Формулы 1.

Мы должны заранее начать готовить Оливера [к Формуле 1], поэтому даём ему возможность провести две тренировки уже в этом сезоне. Вероятно, в следующем году он проведёт больше свободных заездов, поскольку мы готовим его к будущему. До сих пор Берман очень хорошо справляется в молодёжных сериях, но мы знаем, что до Формулы 1 ему ещё предстоит пройти долгий путь».