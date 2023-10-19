Бьянка Бустаманте вошла в Академию McLaren

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18-летняя филиппинка Бьянка Бустаманте стала участником молодёжной программы McLaren и в следующем сезоне будет представлять команду в женской серии F1 Academy.

Бьянка стала первой женщиной в программе McLaren, она гоняется с пяти лет, не раз побеждала в азиатских чемпионатах по картингу, выступала в W Series, региональной Формуле 4, а в сезоне 2023 года выиграла две гонки в F1 Academy.

Бьянка Бустаманте: «Я не могу поверить, что подписала контракт с McLaren и ART Grand Prix – я не могла даже мечтать об этом, занимаясь картингом на Филиппинах. Я до сих пор не могу без эмоций смотреть на свое имя рядом с логотипом исторической команды McLaren.

Я очень благодарна за такую возможность и считаю, что получила наилучшую программу развития. Моя цель в 2024-м – добиться стабильности и улучшить свои психологические качества, чтобы в предстоящем сезоне F1 Academy претендовать на титул».