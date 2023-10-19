Даниэль Риккардо: Я в хорошей физической форме

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Даниэль Риккардо пропустил пять этапов из-за травмы руки, но вернётся за руль в Остине. Он и его напарник по команде AlphaTauri Юки Цунода рассчитывают на результативный Гран При США.

Даниэль Риккардо: «Здорово вернуться! Моей руке гораздо лучше, а работа на симуляторе оказалась полезным способом оценить её состояние. Я попробовал поработать на симуляторе за неделю до этапа в Катаре, но понял, что ещё не чувствую полный потенциал. Поэтому большую часть той недели я провёл в Великобритании и работал на симуляторе. Постепенно я дошёл до точки, в которой понял, что готов. В целом, я в хорошей физической форме, поскольку продолжал тренироваться так много, как только мог, хотя, конечно, нагрузки на левую руку на какое-то время пришлось ограничить.

Было несколько обидно смотреть со стороны несколько последних гонок. Ведь я вернулся, но через два этапа вновь пришлось взять паузу. Хорошо, что время за пределами трассы пролетело быстро.

Наша машина изменилась с того момента, как я в последний раз её пилотировал. Симулятор позволил понять, как работают новинки. Пока я почувствовал небольшой эффект от обновлений, но, думаю, на трассе смогу в полной мере оценить эффект. Я был с командой в Сингапуре, когда новинки впервые появились на машине, и услышал во многом позитивную обратную связь. Теперь мне хочется составить собственное впечатление.

Что касается предстоящего уик-энда, то мне всегда нравилось в Остине. Здесь уникальная современная трасса, а неровности и кочки делают пилотирование физически сложным. Мне нравится вызов. Апексы многих поворотов довольно широкие, а некоторые из них делают трассу исключительной».

Юки Цунода: «Уик-энд в Катаре получился не самым удачным для нас. У меня была хорошая стартовая позиция в воскресенье, но в спринте и в гонке у меня не было темпа. В тот уик-энд было много разговоров о жаркой погоде, и, на мой взгляд, жара усложнила задачу. И хотя после гонки я себя неплохо чувствовал физически, всё равно было очень жарко, особенно когда едешь за другой машиной. Формула 1 – тяжёлый вид спорта, но в Катаре точно было сложнее, чем обычно.

Гонки предстоящей строенной серии будут интересными, но все с разными вызовами. Я рад гоняться каждый уик-энд, но сотрудникам команды, особенно механикам, придётся тяжело. Надеюсь, у них не возникнет проблем в следующие три недели.

Я несколько раз зарабатывал очки в Остине. Мне нравится приезжать на этот этап, эту трассу и в этот город. Трасса интересная – её первый отрезок напоминает Сузуку с быстрыми поворотами и сменами направления движения, поэтому пилотировать интересно. Особенно выделяется первый поворот со слепым апексом на холме – довольно уникальная конфигурация.

Наша команда неплохо выглядела на этой трассе в прошлые годы, но сложно предсказать, как всё сложится на этот раз. На трассе есть длинная прямая, а в этом сезоне у нас проблемы со скоростью на прямых, поэтому будем стараться отыграть время в поворотах. Не думаю, что возникнут такие же серьёзные проблемы, как в Катаре, но нас всё равно ждёт сложный этап.

Впереди ещё один этап со спринтом, поэтому мы знаем, как важно чисто провести пятничную тренировку. Честно говоря, в прошлые уик-энды со спринтом мне не удавалось сложить вместе все составляющие, из-за чего в квалификациях перед спринтом возникали сложности, но я надеюсь, что в этот раз мы всё сделаем правильно, и если машина будет быстра, то максимально используем любую возможность.

Я ещё в понедельник прилетел в Остин, чтобы справиться с джет-лагом. Это потрясающий город, в котором многое можно сделать. Я большой поклонник местной кухни, особенно мне нравится брискет!»