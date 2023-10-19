Райкконен приобрёл виллу в Италии и будет жить в Комо

Кими Райкконен с семьёй много лет жил в Швейцарии, но теперь решил перебраться в Италию, где у его сына будут более благоприятные условия для занятий картингом.

Мы не раз рассказывали, что 8-летний Робин Райкконен, выступая в юниорской серии Challenge Rotax, уже демонстрирует признаки гоночного таланта, показывает стабильные результаты и поднимается на подиумы. Судя по всему, на семейном совете было принято решение сделать следующий шаг и всерьёз заняться карьерой мальчика.

Чемпион мира 2007 года приобрёл два объекта недвижимости на севере Италии, в Ломбардии, на территории провинции Комо. Как пишет Gazzetta dello Sport, ссылаясь на местные власти, семья Райкконенов предпочла поселиться не на побережье знаменитого озера Комо, а на некотором расстоянии от него.

Выбор вполне логичный, ведь от северной Ломбардии очень удобно добираться до большинства международных картодромов этой части Италии. Например, всего в 150 км находится известная трасса Lonato del Garda. Кстати, Робин Райкконен выступает на картах производства итальянской компании CRG – в своё время с ней сотрудничал и Льюис Хэмилтон, и Макс Ферстаппен.

Кими стал новым владельцем роскошной виллы, которая называется Il Torchio и расположена в весьма живописных местах рядом с парком Спина Верде. Любопытно, что слово «torchio» означает «винодельный пресс».

Работы по ремонту и реконструкции виллы уже начались, а на этот период Райкконен с семьёй будет жить в другом месте – в просторной квартире в историческом центре Комо.