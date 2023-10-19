Размер штрафов в Формуле 1 увеличен до миллиона евро

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В четверг в Женеве состоялось третье по счёту в 2023 году заседание Всемирного совета FIA, на котором были приняты решения, касающиеся различных чемпионатов, проводимых под эгидой федерации.

Решений, связанных с Формулой 1, оказалось не так и много, но, тем не менее, они есть. В частности Всемирный совет утвердил компанию Pirelli единственным поставщиком шин для Формулы 1, Формулы 2 и Формулы 3 на период с 2025 по 2027 годы.

Всемирный совет утвердил несколько дополнений в части силовых установок к спортивному, техническому и финансовому регламенту 2026 года, а также принял поправки, касающиеся поставок и разработки топлива.

Всемирный совет утвердил изменения в действующем спортивном регламенте, увеличив количество официальных дней шинных тестов с 35 до 40.

Кроме того, было одобрено положение о добавлении максимум четырех дней тестов, организуемых FIA по согласованию со всеми участниками, с целью облегчить исследование методов снижения брызг в мокрую погоду.

Внесены поправки в Международный спортивный кодекс. Ранее максимальная сумма, на которую могли быть оштрафованы участники соревнований стюардами, составляла 250 тысяч евро. Эта сумма не пересматривалась уже 12 лет и, как сказано в решении Всемирного совета, «не отражает текущие потребности автоспорта».

Всемирный совет увеличил максимальную сумму штрафа в Формуле 1 до одного миллиона евро, для всех остальных чемпионатов мира, проводимых под эгидой FIA, до 750 тысяч евро, а для всех остальных гоночных серий, проводимых под эгидой FIA, до 500 тысяч евро.

Во вступительной речи президент FIA Мохаммед бен Сулайем упомянул одобрение заявки Andretti на выступления в Формуле 1 и вновь подчеркнул, что появление новой команды пойдёт на пользу чемпионату: «Недавно после проведения тщательной проверки мы объявили об одобрении заявки Andretti Formula Racing.

Я хочу поблагодарить членов команды FIA за поддержку в этом процессе и хочу поздравить их с проделанной работой. Мы твердо убеждены, что делаем всё возможное для долгосрочной устойчивости спорта».

В пресс-релизе FIA также приведены слова президента Формулы 1 Стефано Доменикали по поводу заявки Майкла Андретти: «Сезон 2023 года получился ещё одним фантастическим для нашего спорта, и мы благодарим за это FIA, Формулу 1, команды, промоутеров и партнёров. Мы продолжаем тесно сотрудничать с FIA, чтобы оставаться сосредоточенными на важных для спорта вопросах и развивать тот импульс, который у нас есть.

Мы принимаем к сведению замечания FIA, высказанные относительно процесса появление в чемпионате новой команды. Как мы уже говорили ранее, теперь мы проведем собственную оценку достоинств заявки.

Мы с нетерпением ждём оставшиеся гонки 2023 года и следующий сезон».