В Aston Martin готовы продлить контракт с Алонсо

Владелец Aston Martin Лоуренс Стролл не исключил возможность продления действующего контракта с Фернандо Алонсо после его окончания.

Лоуренс Стролл: «В этом сезоне Фернандо многого добился. Он полон сил, словно ему 22 года. Он заряжен на результат, чрезвычайно мотивирован, очень талантлив и является отличным представителем нашего бренда на трассе и на других мероприятиях.

Сейчас у Фернандо контракт до конца следующего сезона, мы с нетерпением его ждём и рассчитываем на успешное продолжение».