В FIA изменили подход к ряду статей расходов команд

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Команды Формулы 1 уже не первый сезон работают в условиях действия финансового регламента и постепенно адаптируются к этим ограничениям. Но и в FIA корректируют отдельные положения этого регламента с тем, чтобы он в большей степени соответствовал реальным расходам и потребностям участников чемпионата.

О том, как это происходит, рассказал Федерико Лоди, директор комиссии FIA, которая следит за тем, чтобы команды, выступающие в гонках одноместных машин, соблюдали финансовый регламент. По его словам, необходимость корректировать подходы федерации была связана с изменением методики оценки инвестиций команд в такие важнейшие инструменты, как аэродинамические трубы и современные симуляторы.

Федерико Лоди: «Было несколько факторов, заставивших нас изменить изначальный подход. Во-первых, более богатые команды в 2019-и и 2020 гг., т.е. перед переходом на ограниченные бюджеты производили инвестиции в более крупных объёмах, что превышало исторически сложившиеся показатели по этим статьям расходов.

Соответственно, эти усреднённые показатели уже нельзя было считать точными. Во-вторых, у некоторых менее богатых команд в связи с теми или иными причинами, например, благодаря появлению новых акционеров, теперь есть дополнительные финансовые возможности.

После широкой дискуссии с участием всех команд и руководства Формулы 1 мы смогли выступить с хорошими предложениями. В следующие два года мы готовы дать самым крупным командам возможность тратить больше, чтобы они смогли заменить имеющиеся элементы инфраструктуры или обновить их, а также мы разрешим больше тратить и более слабым командам. Будем надеяться, что это позволит им в какой-то мере отыграть отставание.

Мы постарались как можно точнее оценить имеющиеся активы команд и установить реальный размер их потребностей, в том числе тех из участников чемпионата, кому, как считается, повезло меньше, чем лидерам. При этом мы старались понять, какой объём дополнительных расходов будет соответствовать их потребностям.

В целом все признавали, что в этой области надо что-то предпринять. Но одно дело одобрять в принципе, а когда вы начинаете вести детальное обсуждение с каждой из команд, они предпочитают с чем-то не соглашаться, если считают, что могут таким образом доставить неприятность соперникам. Но это понятно, это объясняется спортивным противостоянием.

Однако несмотря на это у всех было намерение действовать в интересах спорта. Кроме того, даже у топ-команд была потребность скорректировать ряд статей их расходов. Важно, что теперь у участников чемпионата есть возможность инвестировать больше, а в какой мере они этим воспользуются – зависит только от них. Я не уверен, что все используют эту возможность в полной мере. Но также важно понимать, что все эти наши меры носят переходный характер и помогают готовиться к 2026 году, когда вступит в силу новый регламент.

Мы уже приступили к подготовке нового финансового регламента. Обсуждение этой темы идёт уже несколько месяцев совместно с командами и с владельцами коммерческих прав чемпионата».