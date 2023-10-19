В Red Bull показали раскраску машины для Остина

12

В Red Bull предложили болельщикам придумать раскраску машины для гонки в Остине и сегодня подвели итоги конкурса.

Болельщики прислали более 2000 уникальных рисунков, после отбора лучшие из них выставили на голосование. В итоге первое место занял аргентинский художник Франко Каваллоне. На этой неделе Франко прилетел в Остин, чтобы лично представить раскраску – и проведёт этот уик-энд с командой.

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Франко отлично справился, машина выглядит невероятно, демонстрируя цвета и культуру Техаса. Не так часто мы выпускаем уникальную раскраску для конкретного Гран При, ещё более необычно, что её разработали наши болельщики».