В Williams заключили долгосрочное соглашение с THG

В преддверии Гран При США команда Williams объявила о подписании долгосрочного партнёрского соглашения с британской компанией THG, разработчиком специальных авторских технологий, в том числе позволяющих брендам расширять клиентскую базу.

Договорённости с THG предполагают, что сотрудничество с ней будет развиваться в нескольких областях – это не только современные технологии, онлайн-торговля и экология, но и спортивная диетология. Две компании начинают взаимодействовать уже в этот уик-энд.



Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Мы рады объявить о старте сотрудничества с THG, которое будет носить глобальный характер. В мире автоспорта у Williams Racing всегда была репутация нарушителя спокойствия, в том числе наша команда продвигала новые технологии и через инновационный подход стремилась изменить сложившийся порядок вещей.

Мы находим, что THG в такой же степени ориентирована на будущее, и поскольку эта британская технологическая компания работает на мировой арене, то нас воодушевляют открывающиеся перспективы сотрудничества».