Алонсо: Команда привезла несколько новинок в Остин

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За пять гонок до конца сезона Фернандо Алонсо одиннадцать очков уступает Льюису Хэмилтону в борьбе за третье место в личном зачёте. В Остин гонщик Aston Martin приехал в хорошем настроении и рассчитывает на результативный уик-энд.

Фернандо Алонсо: «Мне нравится трасса, комбинация быстрых поворотов первого сектора и медленные повороты второго и третьего. В Остине много возможностей для обгонов – в двенадцатом, а также в уникальном первом повороте, который расположен на холме и имеет очень широкий вход. Это даёт возможность выбирать из множества траекторий.

В субботу нас ждёт спринт, а в воскресенье – главная гонка, что даёт много возможностей устроить отличное шоу для болельщиков. Это хорошо.

В последних гонках у нас возникли проблемы, но не надо забывать, с каких позиций мы начинали. Сейчас у нас на 197 очков больше, чем в прошлом году. Просто невероятная цифра! Мы должны закончить сезон на высоте. Впереди ещё пять гонок, в которых мы хотим заработать как можно больше очков.

Команда привезла несколько новинок на этот этап. В нашем распоряжении будет только одна пятничная тренировка, чтобы подобрать оптимальные настройки, но мы постараемся сделать всё, что в наших силах».