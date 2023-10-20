Эпстайн: Появление команды Andretti мало что изменит

Бобби Эпстайн, промоутер Гран При США и президент автодрома COTA, хочет, чтобы в Формуле 1 появилась новая команда Andretti Cadillac, однако не думает, что это как-то повлияет на интерес публики к гонке в Остине.

Заявка, поданная Andretti в FIA, прошла необходимый аудит и была одобрена на уровне федерации, но на следующем этапе этого процесса должно пройти обсуждение с Formula One Management (FOM) всех коммерческих вопросов. При этом руководство Формулы 1, вероятно, будет интересоваться не только мнением команд чемпионата, но и обращаться к промоутерам гонок.

Когда у Эпстайна спросили, может ли появление 11-й команды, причём американской, как-то отразиться на популярности Гран При США, он ответил: «Это мало что изменит. Мне интересно всё, что способствует продажам билетов, и если американская команда будет выигрывать гонки, это определённо поможет продавать больше билетов.

Но я в любом случае надеюсь, что эта команда появится, потому что Марио Андретти всегда очень хорошо к нам относился и стал очень хорошим другом нашего автодрома. Поэтому я скорее на личном уровне надеюсь, что этот проект будет реализован, но не факт, что он как-то повлияет на наш бизнес».

В интервью изданию Racer Эпстайн подчеркнул, что на деловом уровне у автодрома в Остине нет потребности в гипотетическом появлении ещё одной американской команды: «Нет, она нам не нужна. Если появится американский гонщик, который начнёт побеждать – вот это было бы замечательно! В остальном для нас вообще ничего не изменится, но если будет такая команда – это просто неплохо».

Ожидается, что в дни Гран При США паддок автодрома COTA посетят Майкл и Марио Андретти, однако, по информации Racer, никакие переговоры переговоры с FOM на этот уик-энд не запланированы.