Формула E: На базе NIO 333 создаётся новая команда ERT

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На протяжении семи сезонов в Формуле E выступала китайская команда NIO 333, которая за это время несколько раз меняла название. Сначала она именовалась China Racing, затем NEXTEV TCR, а c 2018 года выступала в электрической серии как NIO, получив статус заводской, ведь под этим брендом в Китае выпускается целое семейство электромобилей.

Однако теперь китайская компания решила свернуть свою программу в Формуле E, а её бывшая заводская команда в очередной раз меняет вывеску, а вместе с ней и статус. ERT Formula E Team отныне становится независимой, не связанной ни с одним автопроизводителем. При этом она по-прежнему базируется в Сильверстоуне, и в следующем году за неё продолжат выступать британец Дэн Тиктум и бразильский гонщик Серхио Сетте Камара.

На официальных тестах Формулы E в Валенсии они уже будут работать за рулём машин, выкрашенных в новые цвета. Насколько можно судить по логотипу ERT, в гамме будут преобладать оттенки серого, но c элементами жёлтого.

Руководство китайской команды, базирующейся в Великобритании, подчёркивает, что, в отличие от других участников чемпионата мира по гонкам на электромобилях, в 2024 году ERT будет единственной, кто не связан с известными автопроизводителями. При этом делаются смелые заявления, что она намерена самостоятельно производить электродвигатели и трансмиссии, а также разрабатывать программное обеспечение. Но скорее всего пока это будут прошлогодние агрегаты производства NIO или их модификации.

Ожидается, что в понедельник, 23 октября, на испанском автодроме имени Рикардо Тормо перед началом тестов ERT Formula E Team проведёт официальную презентацию.