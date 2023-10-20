Гасли: Всё хорошо, вот только я не смог получить мой багаж

Пьеру Гасли нравится американский этап чемпионата, где его прежде всего радует радушная атмосфера, и всё было бы замечательно, если бы не одно обстоятельство: по пути в Остин потерялся его багаж.

Пьер Гасли: «Я в предвкушении американского уик-энда, мне здесь всё нравится, за исключением того, что когда мы приземлились в Остине, я не смог получить свой багаж. А в остальном всё здорово, мне по душе местная атмосфера, по-настоящему дружеский приём, который нам оказывают американцы, ведь они очень коммуникабельные люди.

Я специально прилетел в Остин немного пораньше, чтобы адаптироваться к смене часовых поясов и чтобы провести здесь больше свободного времени. Я успел поиграть в гольф, а вчера вечером побывал на матче команд НБА и видел, как играет Виктор Вембаньяма, новая звезда французского баскетбола, который сейчас просто всех удивляет. Так что пока для меня всё неплохо складывается.

Кроме того, радует, что у Alpine появились новые инвесторы, причём среди них есть очень известные люди, знаменитые спортсмены. Мы гордимся, что они поддерживают нашу команду и тоже хотят, чтобы она вышла в лидеры Формулы 1. Безусловно, это особенный момент в её истории, я буду рад с ними познакомиться».