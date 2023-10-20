Мика Хаккинен о предстоящем уик-энде в Остине

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Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, поделился своими прогнозами на предстоящий американский гоночный уик-энд, в программу которого входит субботний спринт.

В этот уик-энд Макс Ферстаппен готовится одержать 50-ю победу в своей карьере, причём американская трасса ему нравится, а машина Red Bull Racing должна позволить выиграть очередную гонку.

Но в прошлом году с поула в Остине стартовал Карлос Сайнс, поэтому я предвижу, что между Ferrari и Mercedes развернётся острое соперничество за подиум. Однако McLaren в последнее время демонстрирует фантастическую форму, а это значит, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри вновь могут преподнести сюрприз.

Расстановка сил в Кубке конструкторов

В 2001 году я выиграл Гран При США, и это была моя предпоследняя гонка в Формуле 1, так что у меня остались хорошие воспоминания о выступлениях в Америке. Но сейчас наш спорт в этой стране набрал по-настоящему высокую популярность, и как-то даже не верится, что этап в Остине в этот уик-энд будет только второй из трёх американских гонок в 2023 году.

Через месяц нас ещё ждёт Лас-Вегас. Но Гран При США в этот уик-энд станет 75-й гонкой Формулы 1 в Америке, а учитывая, что контракты с американскими промоутерами носят долгосрочный характер, наш спорт здесь ждёт большое будущее.

Если говорить об автодроме Circuit of the Americas (COTA ), то мне нравится, что гонки на нём проходят очень интересно, и публика там просто замечательная. Это стационарный автодром, специально спроектированный в расчёте на Формулу 1, причём определённые участки напоминают трассы в Сильверстоуне, Хоккенхайме и знаменитый 8-й поворот «Истанбул-Парка».

В этом плане COTA очень сильно отличается от временной трассы в Майами или городского кольца в Лас-Вегасе. Некоторые повороты здесь можно проходить но нескольким траекториям, например, 1-й, 11-й и 15-й, а благодаря сильному эффекту от DRS на этой трассе немало возможностей для обгонов.

Прошлогодняя гонка в Остине прошла очень интересно: из-за медленного пит-стопа Макс Ферстаппен оказался позади Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера, из-за чего чемпиону мира пришлось немало потрудиться. Это настоящая трасса для гонщиков, так что я в предвкушении этого уик-энда и думаю, что события будут развиваться по захватывающему сценарию. На места на подиуме могут реально претендовать гонщики пяти команд!

В субботу мы в пятый раз в этом сезоне увидим спринт, поэтому командам и гонщикам предстоит выдержать серьёзный прессинг. Во время единственной тренировки в пятницу важно избежать ошибок, ведь сразу за ней следует квалификация. Единственный промах, допущенный гонщиком, может сказаться на всём уик-энде. От всех требуется полная собранность, причём с первого момента выезда из боксов на трассу.

С одной стороны, предвижу, что Макс вновь будет впереди, с другой, будет очень интересно наблюдать за продолжающимся сражением между Mercedes и Ferrari за второе место в Кубке конструкторов. Две команды разделяют лишь 28 очков, и Mercedes постарается отыграться после очень редкой ошибки, допущенной в Катаре Льюисом Хэмилтоном, когда он столкнулся с напарником, с Джорджем Расселлом.

Ситуация в личном зачёте

Льюис любит Америку, он шесть раз выигрывал Гран При США, и пять из них на COTA, поэтому сейчас будет стремиться заработать для команды как можно больше очков и в субботу, и в воскресенье. Команда Mercedes подготовила к этому уик-энду модернизированное днище, что в том числе сделано в контексте подготовки к 2024 году, и я ожидаю, что Льюис и Джордж в этот уик-энду будут впереди.

Карлос Сайнс – единственный гонщик других команд, кому удалось выиграть гонку в этом году. В прошлом сезоне в Остине ему не повезло: он начинал гонку с поула, но уже в 1-м повороте Джордж отправил его машину в разворот. В этом году испанец постарается повторить прошлогодний успех в квалификации, а также в гонке – если вдруг у Ферстаппена возникнут проблемы.

Шарлю Леклеру тоже очень хочется показать высокий результат, а поскольку Ferrari по-прежнему претендует на второе место в Кубке конструкторов, её сражение с Mercedes обещает быть очень острым.

Конечно, также надо обратить внимание на Ландо и Оскара, гонщиков McLaren, особенно после столь впечатляющего выступления в Катаре, где их команда к тому же поставила невероятный рекорд по скорости пит-стопа – 1,8 секунды.

Фернандо Алонсо уступает Льюису, занимающему 3-е место в личном зачёте, всего 11 очков, поэтому тоже постарается показать хороший результат.