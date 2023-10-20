Окон: Появление именитых инвесторов придаёт уверенность

Перед началом уик-энда в Остине стало известно, что группа инвесторов, в которую входят известные спортсмены, решила вложить 200 миллионов евро в команду Alpine. Гонщик команды Эстебан Окон прокомментировал появление новых инвесторов и рассказал о задачах Alpine на оставшиеся пять этапов сезона.

Эстебан Окон: «Для меня многое значит, что чемпионы присоединились к нашей команде. Не могу дождаться возможности лично с ними встретиться. С некоторыми из них я уже обменялся сообщениями. Просто невероятно, что такие знаменитые люди из мира спорта обратили на нас внимание. Они знают, как добиться успеха, и я хочу учиться у них.

Они сделают команду сильнее, так что я с уверенностью начинаю этот уик-энд. Люди верят в нас, верят в проект и в то, что вместе мы сможем многого добиться. Я уже не раз говорил, что как только появляется возможность, мы её сразу используем. Нам нужно работать над тем, чтобы таких возможностей появлялось больше. Новость об инвесторах – просто потрясающая, и она придала уверенность всей команде.

Не секрет, что мы проводим не лучший сезон, но впереди ещё пять гонок, и у нас есть возможность добиться результатов, заработать больше очков. На прошлом этапе я финишировал седьмым – это не первая пятёрка, не победа, не подиум, но мы чувствуем, что сделали максимум возможного.

Вместе с командой мы продолжим атаковать, но борьба настолько плотная, что невозможно кардинально изменить ситуацию, хотя некоторым командам это удалось. Мы должны продолжать работать над исправлением наших слабых мест. Мы их знаем, и, надеюсь, всё исправим».