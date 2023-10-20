Оскар Пиастри: Нам уже по силам бороться за победу

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Оскар Пиастри поднимался на подиум в двух гонках подряд – в Японии и в Катаре, причём на предыдущем этапе ещё и стал победителем спринта. Конечно, австралийского гонщика McLaren такие результаты радуют, но он не склонен их переоценивать.

Оскар Пиастри: «Чтобы в каждый уик-энд показывать высокие результаты, надо, чтобы все гонки проходили на трассах, по характеристикам похожим на трассы Гран При Японии и Катара. Думаю, что следующие пять гонок будут для нас более сложными, ведь, если честно, Сузука и Лосаил просто идеально подходили нашей машине.

И всё-таки я считаю, что нам по силам сражаться с Ferrari и Mercedes за места в первой пятёрке, хотя Red Bull по-прежнему на шаг впереди. Конечно, было очень приятно выиграть спринт в Катаре, но не могу с уверенностью сказать, что у меня уже получается во все дни уик-энда работать так, как надо. Но даже если бы я и тогда финишировал позади Макса Ферстаппена, то всё равно был бы доволен.

И всё-таки мы уже знаем, что если всё делать правильно, если удачно складываются обстоятельства, и если гонка проходит на трассе, которая подходит машине McLaren, то нам уже по силам бороться за победу за счёт собственной скорости. Радует, что это относится и к моей работе, и ко всей команде. Конечно, победа в спринте придала мне уверенности, но я по-прежнему намного больше хочу выиграть Гран При.

Понятно, что на этой стадии сезона все уже приступили к подготовке к следующему году, в том числе и мы, но у всех в команде появился оптимизм, вера в свои силы, и мы надеемся, что в дальнейшем наши дела пойдут ещё лучше».