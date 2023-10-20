Пиастри: Из-за кочек у McLaren могут быть сложности

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Оскар Пиастри полагает, что кочковатое асфальтовое покрытие автодрома в Остине негативно скажется на поведении машины McLaren, поэтому повторить результаты, которые команда смогла показать на двух предыдущих этапах чемпионата, вряд ли получится.

В Японии и Катаре Пиастри и его напарник, Ландо Норрис, поднялись на подиум, а австралиец ещё и выиграл субботний спринт на трассе в Лосаиле, что позволило McLaren за два гоночных уик-энда заработать больше очков, чем любая другая команда включая Red Bull Racing.

В том числе этому способствовали характеристики и особенности японской и катарской трасс, и Оскар это подчеркнул, рассуждая о том, на что может рассчитывать McLaren на американском автодроме, где трасса явно хуже подходит машине MCL60. К тому же она никогда не отличалась гладким покрытием, за что её не раз критиковали.

«COTA – по-настоящему классный автодром, здесь множество поворотов разных типов и многочисленные перепады высот, – цитирует Пиастри, которому предстоит впервые выступать в Остине, австралийское издание Speedcafe. – Посмотрим, в какой мере мы сможем быть конкурентоспособными, но не думаю, что здесь наши дела пойдут так же хорошо, как и в два предыдущих уик-энда.

Один из факторов – неровности покрытия. В Катаре асфальт очень гладкий, к тому же там много скоростных поворотов, а медленных почти нет, и нам это хорошо подходило. Думаю, в Остине нам будут мешать кочки. В том смысле, что неровности никому не помогают, но я полагаю, что у нас из-за них могут быть некоторые сложности.

Кроме того, здесь намного больше медленных поворотов, чем в Катаре и даже в Японии, и это тоже скажется. Но надеюсь, что не слишком сильно, и я не думаю, что мы откатимся далеко назад. Когда я говорю, что в этот уик-энд мы будем не в такой хорошей форме, как на двух предыдущих этапах, я имею в виду вот что: надеюсь, с Ferrari и Mercedes мы всё-таки поборемся.

Вижу, что в Mercedes подготовили к Остину ряд технических новинок, поэтому посмотрим, на какую скорость они будут способны. В Катаре они тоже были быстры, но полагаю, что по скорости мы, наверное, уступали только Red Bull. Но в этот уик-энд мы вряд ли будем на таком же уровне. А даже если будем, то по скорости окажемся намного ближе к Ferrari и Mercedes».