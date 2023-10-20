Штайнер: В перспективе и трёх гонок в США будет мало

5

Остались в прошлом времена, когда считалось, что Формула 1 – изысканное блюдо европейской автоспортивной кухни, поэтому американской публике с её куда более простыми предпочтениями она не очень интересна. Теперь в США проходит уже три Гран При, и в этот уик-энд на трибунах автодрома в Остине вновь ожидается аншлаг.

История с возможным приходом в чемпионат Andretti Cadillac пока далека от финала, и Haas F1 по-прежнему остаётся единственной командой чемпионата мира с американскими владельцами и формально заокеанской пропиской, хотя её машины строятся в Европе.

Но Гран При США в Haas считают очень важным этапом, и внедрение крупного комплекса технических новинок приурочили именно к уик-энду в Техасе. С одной стороны, это даёт дополнительный шанс отличиться на домашнем этапе, с другой – обновления в значительной степени нацелены на 2024 год.

Благодаря документальному сериалу Drive to Survive, снятому силами Netflix, во всём мире внимание к Формуле 1 стало намного выше, в том числе Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, превратился в одного из самых заметных персонажей паддока.

«Вероятно, если сказать, что рост популярности Формулы 1 вызван сериалом Netflix, это будет излишним упрощением, – считает Штайнер. – Но доля правды в этом тоже есть. Drive to Survive, вероятно, стал своего рода искрой. Забавно, что я 17 лет живу в Америке, и всё это время мой сосед особо Формулой 1 не интересовался, но потом его сын начал смотреть этот сериал, и сейчас вся семья устраивает специальные застолья, посвящённые просмотру гонок. И так происходит повсеместно».

Когда Франц Тост выйдет в отставку, а это произойдёт в конце года, Штайнер останется третьим в списке руководителей команд, дольше всего занимающих свои посты. Он возглавляет Haas F1 с первых дней этого проекта, причём команда с самого начала довольно громко о себе заявила, заработав очки в первой же гонке.

После этого её дела далеко не всегда шли удачно, что объяснялось разными причинами, но в этом году вплоть до этапа в Катаре Haas занимала 8-е место в Кубке конструкторов и только сейчас уступила его Alfa Romeo.

«В этом году у нас есть некоторые проблемы, – признал он в одном из недавних интервью. – Я хочу сказать, что в начале сезона всё шло нормально, а затем мы перестали прогрессировать, нам не удавалось повысить скорость машины.

Новинки мы не готовили потому, что наши поиски возможных решений ни к чему не приводили. Поэтому нам пришлось полностью изменить концепцию шасси и избрать иное направление. В Остине мы представим крупный комплекс обновлений, чтобы и в следующем году можно было двигаться в этом же направлении, поэтому уже сейчас мы намерены собрать как можно больше информации. Будем надеяться, нам удастся прибавить на последних пяти этапах сезона».

Возвращаясь к теме популярности Формулы 1 в США, Штайнер сказал: «Я считаю, что расширение американской части календаря чемпионата до трёх гонок – это правильный подход. Разумеется, это хорошо для Haas, но это идёт на пользу нашему спорту в целом. Если честно, в долгосрочной перспективе и трёх Гран При будет недостаточно. Тем не менее, я думаю, что мы остановимся на этих трёх гонках в Майами, Остине и Лас-Вегасе, поскольку не стоит перенасыщать рынок. Трёх гонок вполне хватает, и это лучше, чем их избыток».