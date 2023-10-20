В Andretti приступают к аэродинамическим исследованиям

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Майкл Андретти заявил, что не понимает позицию тех участников чемпионата мира, которые сопротивляются приходу в Формулу 1 новой команды. Тем временем в Andretti уже на следующей неделе приступают к продувке модели своей будущей машины в аэродинамической трубе, о чём Майкл рассказал в интервью телеканалу Sky Sports.

Майкл Андретти: «Мы всю жизнь занимаемся гонками, поэтому хотим прийти в Формулу 1, чтобы доказать, что можем соперничать с лучшими в мире автоспорта. Так что ждите дальнейших новостей. Мы по-прежнему рассчитываем выйти на старт в 2025 году, и уже на следующей неделе начинается продувка модели нашей машины в аэродинамической трубе.

Машина создавалась в соответствии с требованиями технического регламента 2023 года, так что работа идёт полным ходом, и мы продолжаем создавать нашу команду. Пока мы ориентируемся на 2025 год, но посмотрим, поскольку это может быть и 2026-й.

Почему некоторые команды Формулы 1 против нашего участия в чемпионате, я не понимаю, для меня это загадка. Они говорят, что финансовый пирог придётся делить на большее число частей, но мы считаем, что сможем дать чемпионату больше, чем заберём. Суть именно в этом. И мы в это по-настоящему верим.

Что касается гонщиков нашей будущей команды, то на первой строчке списка кандидатов – Колтон Херта, это я могу сказать вполне определённо. Разумеется, существует проблема суперлицензии, поэтому будем надеяться, что в следующем году он сможет набрать достаточно очков в серии IndyCar, чтобы получить суперлицензию.

Но мы также вели переговоры с несколькими другими кандидатами, а вообще ставим перед собой такую цель: одну машину должен пилотировать американец, а другую – опытный гонщик, который выполнял бы роль наставника и помогал напарнику.

Предварительные договорённости о поставках силовых установок у нас были с Alpine, но их срок уже истёк. Однако как только наше участие в чемпионате мира будет подтверждено, будет решён и вопрос о двигателях, так что это нас не тревожит».

Одна из проблем, которая не даёт покоя традиционным командам Формулы 1, связана с тем, что в современном автоспорте сложно решаются вопросы спонсорской поддержки, и появление новой команды может эту проблему только усугубить. Майкл Андретти прокомментировал это так: «Я с этим не согласен. Есть много разных компаний, которые пока не имеют отношения к Формуле 1, и они уже контактируют с нами, давая понять, что как только наш проект получит одобрение, они будут готовы начинать деловые переговоры».