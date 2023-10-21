Берра: Высокая температура не стала проблемой для шин

В единственной пятничной тренировке в Остине гонщики использовали все три состава резины – С2, С3 и С4. Главный инженер Pirelli Симоне Берра оценил эффективность резины на американской трассе.

Симоне Берра: «Гоночные уик-энды в формате со спринтом добавляют всем сложностей, поскольку в распоряжении команд меньше времени до начала квалификации на оценку эффективности машины и шин. Это справедливо и для нас, поскольку в нашем распоряжении меньше информации, которая помогает спрогнозировать поведение шин в оставшиеся дни уик-энда.

Однако в пятницу нам всё же удалось собрать информацию о работе всех трёх составов, в особенности о Medium и Hard, на которых команды проводили длинные серии кругов с полными баками, готовясь к гонке. С точки зрения эффективности и стабильности оба состава хорошо себя проявили.

Как можно было заранее предсказать, шины Soft эффективны только на коротком отрезке, поэтому использование этого состава в гонках возможно только в определённых ситуациях. Например, если на последних кругах после ухода с трассы автомобиля безопасности.

Важно, что ни один из трёх составов не продемонстрировал склонности к пузырению, несмотря на высокую температуру асфальта, которая уверенно превышала +40С.

В субботу мы ожидаем напряжённый день: всё начнётся с квалификации перед спринтом, а затем предстоит и сам спринт протяжённостью 19 кругов. Две недели назад в Катаре выбор составов для спринта получился сбалансированным – двенадцать гонщиков стартовали на шинах Medium, восемь – на Soft. Такой же сценарий мы можем увидеть и в субботу в Остине».