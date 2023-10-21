Боттас: Главные сложности связаны с перегревом резины

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Гонщикам Alfa Romeo совсем немного не хватило до выхода в финал квалификации, а это говорит о том, что их машины способны на неплохую скорость. Оба считают, что в оставшиеся дни американского уик-энда у них будет возможность побороться за очки.

Валттери Боттас (13-й): «В Остине жарко, но хотя бы при этом уровень влажности низкий, и ощущения более комфортные, чем были на предыдущем этапе в Катаре. Так что никаких проблем.

Но у меня главные сложности были связаны с перегревом резины на последнем секторе круга. Из-за этого машина начинала скользить, поэтому чисто проехать круг было не так просто. По крайней мере, нам не так уж много не хватило до первой десятки, и это обнадёживает.

Собрать воедино хороший круг также было трудно из-за ветра. В любом случае мы говорим о нюансах, но в квалификации счёт идёт на сотые доли секунды, и все в равных условиях. Впрочем, завтра перед спринтом нас ждёт ещё одна квалификация.

Разумеется, в воскресенье можно заработать больше очков, и Гран При всегда остаётся приоритетом, а в субботу мы работаем по особой программе. Но если в спринте будет возможность заработать очки, постараемся её не упустить.

Гуаньюй Чжоу (12-й): «Можно сказать, что после квалификации я испытываю смешанные чувства. После первой сессии команда столкнулась со сложностями, но и в самой первой попытке нам не удалось проехать круг достаточно быстро. Однако между сессиями нам удалось улучшить баланс машины, и затем мы смогли найти нужный ритм, что позволило бороться за выход в финал.

В итоге нам не хватило меньше двух сотых, и это можно считать позитивным результатом. Но всё-таки жаль, что нам не удалось сделать следующий шаг. Тем не менее, мы можем быть довольны своей работой, и я уверен, что такие итоги квалификации позволят лучше выступить в воскресенье.

Понятно, что у топ-команд заметное преимущество в темпе, но полагаю, что с нашими непосредственными соперникам мы вполне сможем побороться, и в воскресенье постараемся добраться до первой десятки».