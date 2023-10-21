Джек Дуэн примет участие в двух тренировках

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Резервный гонщик Alpine Джек Дуэн примет участие в первой сессии свободных заездов на этапах в Мехико и Абу-Даби. В Мехико австралийский гонщик заменит Пьера Гасли, а на трассе Яс-Марина сядет за руль машины Эстебана Окона.

Джек Дуэн: «Для меня большая честь получить возможность сесть за руль машины Формулы 1 в рамках Гран При второй год подряд. Я очень благодарен Alpine за возможность пилотировать A523 в тренировках в Мехико и Абу-Даби.

В этом году я очень много работал с командой в качестве резервного гонщика и использовал любую возможность, чтобы научиться как можно большему. Я чувствую, что готов к роли гонщика. Я полностью сосредоточен на работе в интересах команды и постараюсь внести позитивный вклад в результаты Alpine в эти два уик-энда».

В 2022 году Джек Дуэн тоже принимал участие в тренировках в Мехико и Абу-Даби.