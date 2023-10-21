Джордж Расселл потеряет три позиции на старте спринта

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Стюарды Гран При США рассмотрели действия Джорджа Расселла в первой части квалификации к спринту, когда он помешал Шарлю Леклеру на быстром круге.

Гонщик Mercedes, находясь на медленном круге, не освободил оптимальную траекторию Леклеру в 19-м повороте и, тем самым, заблокировал гонщика Ferrari. За это стюарды наказали Расселла потерей трёх позиций на старте спринта в Остине.

Джордж Расселл квалифицировался восьмым, но из-за штрафа стартует в спринте одиннадцатым, пропустив вперёд Алекса Элбона, Пьера Гасли и Даниэля Риккардо.

Что касается гонщиков, которые слишком медленно ехали по трассе, то стюарды не стали никого наказывать, поскольку были предприняты меры, чтобы никто никому не помешал.