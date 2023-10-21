Эдди Джордан рассказал, что ждать болельщикам в 2024-м

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В 2023-м Red Bull Racing уверенно выиграла Кубок конструкторов, а Макс Ферстаппен за пять этапов до конца сезона гарантировал себе титул чемпиона мира. Эдди Джордан, бывший владелец команды Формулы 1, со ссылкой на главного конструктора Red Bull Racing Эдриана Ньюи рассказал, что ждать болельщикам в сезоне 2024 года.

Эдди Джордан: «Накануне я участвовал в одном мероприятии вместе с Эдрианом Ньюи. Мы с ним оба велосипедисты и вместе катались в Кейптауне. Эдриан говорит, что новая машина Red Bull – эволюция нынешней, и он чувствует, что соперникам будет достаточно сложно сократить отставание.

Так что, друзья мои, приготовьтесь к захватывающему или скучному следующему году, в зависимости от того, являетесь вы болельщиком Red Bull или нет».