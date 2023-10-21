Формула E: В Andretti представили новую раскраску машины

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Машина Andretti Formula E Team, на которой Джейк Деннис в этом году выиграл чемпионат мира по гонкам на электромобилях, была выкрашена в цветовую гамму с преобладанием красного и чёрного. Но в следующем сезоне Формулы E оформление машин американской команды изменится.

В преддверии официальных тестов, которые стартуют в Валенсии 23 октября, она представила новую раскраску машин, которые отныне станут красно-белыми с некоторыми вкраплениями синего – собственно, именно эти цвета мы видим на логотипе Andretti Global.

Бело-красными станут и комбинезоны гонщиков, действующего чемпиона мира Джейка Денниса и его нового напарника Нормана Нато.

«Особое оформление машин, на которых мы будем работать на тестах в Валенсии, даёт отличное представление о тех целях, которых мы хотим достичь, проводя ребрендинг, – прокомментировал Майкл Андретти, исполнительный директор и президент Andretti Global. – И символично, что первым, кто продемонстрирует цвета нашего бренда, будет действующий чемпион мира».

Команда Andretti выступает в Формуле E на машинах с силовыми установками Porsche 99X Electric, но изменится не только их раскраска: на гоночном электромобиле Джейка Денниса появится чемпионский номер 1. Его напарник Норман Нато выступает на машине под №17 – в память о его друге Жюле Бьянки, ушедшем из жизни в 2015 году.

Команды Andretti Global выступают в восьми разных сериях, этапы которых проходят на шести континентах, и в общей сложности на их счету более 260 побед. Одна из главных тем в мировой автоспортивной прессе в последнее время – попытки Майкла Андретти прийти и в Формулу 1. Проект Andretti Cadillac уже получил официальное одобрение FIA, хотя руководство чемпионата мира и его традиционные участники пока относятся к этому без особого одобрения.