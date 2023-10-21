Макс Ферстаппен: Я атаковал изо всех сил и немного ошибся

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Макс Ферстаппен возглавил протокол квалификации Гран При США после финального быстрого круга, но через несколько секунд его результат был аннулирован за нарушения границ трассы в 19-м повороте. В итоге действующий чемпион мира займёт шестое место на старте воскресной гонки, но это его не сильно огорчило.

Напарник Макса по Red Bull Racing Серхио Перес квалифицировался девятым и пожаловался на проблемы с балансом машины.

Макс Ферстаппен (6-й): «Я знал, что 19-й поворот проеду на пределе. Я немного ошибся в первом повороте, поэтому мне пришлось атаковать изо всех сил на оставшейся части круга.

У меня даже не возникло недостаточной поворачиваемости в 19-м повороте – я просто старался как можно быстрее проехать поворот и немного ошибся. Так бывает, когда атакуешь на пределе. Жаль, что так получилось, но зато в воскресенье будет веселее.

Конечно, мало хорошего, когда стартуешь позади, но продвижение вперёд зависит от того, есть ли у тебя темп. Посмотрим, но сейчас мы думаем о том, чтобы хорошо выступить в субботу. Мы хотим выиграть спринт и воскресную гонку. Впереди долгий уик-энд, в который многое может произойти, так что я собираюсь повеселиться».

Серхио Перес (9-й): «Не самая простая квалификация – у меня возникли проблемы с балансом как в быстрых, так и в медленных поворотах. Сегодня отрывы оказались минимальными, поэтому даже одна десятая могла повлиять на результат. Мне не повезло, но я надеюсь, что в субботу выступлю лучше и заработаю очки в спринте.

К сожалению, мы уже не можем изменить настройки машины, но это просто один из вызовов, которые мы преодолеваем в уик-энды со спринтом. Посмотрим, каких результатов добьёмся в субботу – направление ветра может поменяться, что может сыграть мне на руку».